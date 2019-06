Retroscena CorMezz - Tutto su Lozano: papà e moglie del messicano hanno già incontrato Ancelotti

Il Napoli lavora per Hirving Lozano del Psv, non si arrende dato che considera il messicano la prima scelta. Lui, però, è tentato dalla corte del Psg e del Manchester United. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il papà e la moglie di Lozano hanno già incontrato Ancelotti. L'idea di De Laurentiis - si legge - è quella di investire 40 milioni per il suo cartellino di ingaggio da 2,5 per il calciatore.