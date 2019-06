Retroscena CorSport - Nel 2016 Sarri voleva Icardi: il Napoli ci provò ma poi arrivò Milik

Retroscena di mercato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Sarri ha chiesto Icardi per la 'sua' Juve perché già nel 2016 lo aveva richiesto, ma al Napoli. Era l'estate dell'addio di Higuain. Sarri indicò l'argentino come sostituto ma l'affare era molto complicato, così arrivo Milik. Ora Sarri potrebbe abbracciare Icardi in bianconero.