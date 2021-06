Retroscena da Milano - Napoli era vicino a Zaccagni, ma il Verona rifiutò l'offerta: le cifre

Il Napoli voleva Mattia Zaccagni, ma l'Hellas Verona avrebbe detto di no in inverno, stando a quanto riportato da Nicolò Schira. Il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale scrive così su Twitter ion merito: "Mattia Zaccagni è stato proposto all’ACMilan, ma non riscalda la dirigenza rossonera come profilo. Il Napoli era stato vicino a prenderlo a gennaio, ma il Verona disse no all’offerta di €12M (9 + 3 di bonus). Dopodiché non sono arrivate offerte ufficiali a Setti".

