Retroscena da Roma: Camara ha un conto in sospeso col Napoli che lo scartò per Anguissa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho ha intenzione di rafforzare il centrocampo in occasione della sfida contro il Napoli, al fine di fermare con la sua Roma gli azzurri. Per questo ci sono grosse chance di vedere dall'inizio Mady Camara, un calciatore che era finito anche nel mirino di Cristiano Giuntoli. Come ricorda il quotidiano romano Leggo, due estati fa il Napoli aveva avuto dei contatti, ma all'ultimo lo scartò preferendogli Frank Anguissa. Ora - si legge - l'ex Olympiacos ha dunque un conto in sospeso con la formazione partenopea.