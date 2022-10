Retroscena da Roma: "Sarri voleva Raspadori, ma per Lotito costava troppo"

All'indomani della sfida tra Lazio e Udinese, Il Messaggero si focalizza sulla situazione di Ciro Immobile, uscito in lacrime ieri durante il primo tempo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della sfida tra Lazio e Udinese, Il Messaggero si focalizza sulla situazione di Ciro Immobile, uscito in lacrime ieri durante il primo tempo. Come riporta il quotidiano, si teme uno stiramento alla coscia sinistra tra primo e secondo grado. Un primo responso - si legge - si avrà con gli esami di dopodomani, ma la punta teme anche uno strappo. Una pessima notizia per Sarri, che non nasconde l’importanza del suo bomber: “Non abbiamo un sostituto, ma la vedo dura avere 11 Immobile in panchina”. Quest'estate sono state date delle priorità al mercato, con la Lazio che anche per volontà di Immobile non ha voluto prendere un suo vice. Sarri voleva Raspadori ma servivano 30 milioni, mentre Ciro aveva consigliato come alternativa Caputo. La Lazio non lo ha voluto