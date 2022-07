Retroscena da Torino: Allegri e Juve beffati, Koulibaly era la prima scelta

La Juventus è stata beffata. Per l'addio di De Ligt, vicino alla cessione al Bayern, il difensore prescelto era Kalidou Koulibaly

La Juventus è stata beffata. Per l'addio di De Ligt, vicino alla cessione al Bayern, il difensore prescelto era Kalidou Koulibaly che invece è ad un passo dal Chelsea. Come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, Koulibaly era in pole nelle preferenze di Massimiliano Allegri, non a caso i dirigenti bianconeri avevano incontrato l’agente Fali Ramadani la scorsa settimana.