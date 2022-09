Retroscena da Torino: il Napoli voleva Vlasic, Giuntoli ci provò già nel 2020

Domani il Napoli si ritroverà contro Nikola Vlasic, prelevato dal Torino in prestito dal West Ham la scorsa estate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani il Napoli si ritroverà contro Nikola Vlasic, prelevato dal Torino in prestito dal West Ham la scorsa estate. Un calciatore che sarebbe potuto finire anche alle pendici del Vesuvio, in due occasione. A raccontare il retroscena è Tuttosport, secondo cui il centrocampista croato viene seguito da Cristiano Giuntoli dal 2020, quando giocava nel CSKA Mosca che rifiutò la sua offerta per portarlo in Italia. Anche nell'ultima sessione di mercato il nome di Vlasic è stato accostato al Napoli in ottica sostituzione di Fabian Ruiz. Alla fine l'ha spuntata il Torino, grazie all'intervento decisivo di Ivan Juric.