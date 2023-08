Retroscena dalla Francia: l'ultima offerta azzurra rifiutata dal Lens per Danso

Il Napoli ci ha provato fino alla fine per Kevin Danso, uno dei difensori in cima alla lista per il dopo Kim

Il Napoli ci ha provato fino alla fine per Kevin Danso, uno dei difensori in cima alla lista per il dopo Kim. Ma alla fine, a quanto pare, l'austriaco rinnoverà il suo contratto con il Lens. La notizia viene confermata dal portale Foot Mercato, secondo cui il club francese ha rifiutato anche l'ultima offerta dei partenopei di circa 22 milioni di euro.