Retroscena dalla Spagna: Llorente poteva finire al Barça a gennaio, ma c'è stato il 'no'

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Barcellona ha detto no a Fernando Llorente nella finestra di mercato appena terminata. Il club blaugrana, alla ricerca di un 9 per sostituire l'infortunato Luis Suarez, ha valutato infatti diverso profili, salvo poi decidere di restare coi giocatori attuali almeno fino a giugno.

C'ERA ANCHE L'INTER - Rimasto a Napoli vista l'impossibilità di prendere subito Andrea Petagna dalla SPAL e anche a causa delle condizioni fisiche precarie di Dries Mertens, l'attaccante spagnolo era stato proposta dal suo entourage sia al Barcellona che all'Inter, disposta a inserirlo eventualmente nell'operazione Politano. Niente da fare però, perché Llorente alla fine non si è mosso dalla Campania. In questa stagione, ad oggi, si contano 24 presenze, 4 gol e 1 assist per l'ariete classe '85.