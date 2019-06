Retroscena del Roma - Indizio su Manolas-Napoli: emissari in città per prendere casa a Via Tasso

Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez ma anche per Manolas. C'è già accordo col giocatore, si tratta con la Roma e, a proposito di Roma, il noto quotidiano napoletano rivela un retroscena e un particolare sulla trattativa: "Si parla di emissari del giocatore in città per vedere casa a via Tasso: non è un chiaro segnale, ma è naturalmente un indizio forte".