Retroscena Dendoncker: sempre costato troppo per l’Italia, ci provarono Milan e Atalanta

Negli anni passati Dendoncker piaceva anche ad alcuni club italiani.

Un jolly per la retroguardia e la mediana del Napoli. Perché Leander Dendoncker ha caratteristiche diverse da tutti i giocatori del Napoli in rosa. Può fare sia da difensore centrale che da mediano senza grandi problemi, adattandosi a entrambi i ruoli in maniera egregia. Anche il costo è relativamente basso, visto che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni: una formula che lascia la possibilità di valutarlo per i prossimi mesi con Mazzarri, salvo eventualmente riscattarlo in caso di buone prestazioni.

Curiosità: con il Belgio è arrivato terzo al Mondiale del 2018 ed era l'unico giocatore preso in considerazione da Roberto Martinez nel campionato belga. Tutti gli altri giocavano in altre nazioni.

Retroscena: negli anni passati Dendoncker piaceva anche ad alcuni club italiani. Prima il Milan, quando era all'Anderlecht, aveva cercato di avvicinarsi alle richieste del club belga, con MIrabelli che lo aveva seguito per un periodo, salvo poi passare ai Wolves in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 18 milioni. Poi anche l'Atalanta ci aveva fatto un pensierino per provare a colmare la lacuna tra centrale difensivo e mediano, utilizzandolo come possibile cambio di De Roon, salvo poi arrendersi alle richieste di oltre 25 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.