Retroscena Deulofeu: in estate pensava di andare al Napoli, ora è di nuovo sul mercato

I Pozzo non possono permettersi di perdere un potenziale capitale, quindi è lecito aspettarsi che in estate a partire nel ruolo sarà Deulofeu.

TuttoNapoli.net

In casa Udinese si potrebbe aprire un vero e proprio caso intorno al futuro di Simone Pafundi, anche a causa delle convocazioni da parte del ct Mancini. Il ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ha già fatto capire al club friulano che ci sono solo due strade per il futuro: o gioca o non rinnoverà l'accordo esponendo la società a una possibile beffa in sede di mercato. I Pozzo non possono permettersi di perdere un potenziale capitale, quindi è lecito aspettarsi che in estate a partire nel ruolo sarà Deulofeu.