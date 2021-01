Retroscena Di Marzio: "Milik-Napoli, Giuntoli lo convinse con una foto fake di Castel Volturno"

Milik ha lasciato Napoli per Marsiglia. Nel suo libro, Gianluca Di Marzio racconta un retroscena sull'estate del 2016, quando Giuntoli ha convinto l'attaccante: "Milik si innamora del Napoli a Capri, così decide di lasciare Amsterdam e l’Ajax per la nostra serie A. «Ti aspettiamo qui da noi.» Il Napoli cerca di sedurlo con le sue meraviglie: il mare, la pizza, il pesce, le bottiglie di champagne e altro lusso. Tutto fantastico.

«Ma il centro sportivo?» L’attaccante vorrebbe dargli un’occhiata ma non si può dal vivo, meglio non farsi vedere dai giornalisti. «E poi sono in corso i lavori, lascia stare.» «Ok!» Il polacco però insiste. «Mi mandi una foto?» Giuntoli prende tempo, vuole evitare brutte figure perché l’impianto di Castel Volturno è in ristrutturazione e s’inventa un numero da fuoriclasse: apre lo smartphone, va su internet e scarica una bella immagine di un campo che non sia troppo famoso ma che comunque sia d’impatto e lasci il segno. «Stiamo rifacendo le strutture, vedi, ecco qua.» Basta poco, no?".