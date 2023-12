Retroscena Elmas: voleva partire già in estate, ma ADL rifiutò grossa cifra

Elif Elmas aveva espresso già in estate la volontà di andare via. Gli piacerebbe rimettersi in discussione al Lipsia

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Elif Elmas aveva espresso già in estate la volontà di andare via. Gli piacerebbe rimettersi in discussione al Lipsia. I tedeschi a luglio, come ricorda Repubblica oggi in edicola, avevano offerto 30 milioni, ma il Napoli aveva rifiutato. Ora si parla di una nuova proposta: 20 milioni più 5 di bonus. Elmas ha già dato l'ok al trasferimento.