Retroscena Gabri Veiga: è l'ultimo nome lasciato da Giuntoli sul taccuino del Napoli

Piotr Zielinski in uscita e Gabri Veiga in partenza, una mezzala dai piedi buoni che se ne va uno dal talento egualmente fine che sta per arrivare

Piotr Zielinski in uscita e Gabri Veiga in partenza, una mezzala dai piedi buoni che se ne va uno dal talento egualmente fine che sta per arrivare. Come ricorda il Corriere dello Sport, Zielinski fu uno dei primi colpi di Cristiano Giuntoli, alla sua seconda stagione napoletana; Veiga, in assoluto, l’ultimo nome lasciato nei taccuini di Castel Volturno dal ds dello scudetto e da lui avvicinato già a marzo, per capire le fattibilità di un’operazione che adesso è stata rilanciata e che può essere considerata in fase di definizione