Retroscena Gazzetta - Mertens, l'ok al rinnovo è arrivato via Skype: è stato decisivo Gattuso

Ieri mattina via Skype è arrivato l'ok al rinnovo di Dries Mertens tramite Skype. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Giuntoli lo ha ricevuto, il sì, e ha subito informato De Laurentiis. Il belga ha accettato tutte le condizioni che il Napoli gli aveva proposto. Decisivo per la fumata bianca, in attesa dell'annuncio, è stato Gattuso. Feeling speciale tra l'allenatore e 'Ciro' che per Gattuso gioca un ruolo importante nell'economia della squadra. Proprio il tecnico, con Giuntoli, ha convinto Mertens a restare a Napoli.