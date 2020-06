Retroscena Gazzetta: Mertens si aspettava di firmare ieri, ma rinnovo ancora rimandato

Per il rinnovo di Dries Mertens è stato importante Rino Gattuso, ma anche la volontà della società Napoli che ha sempre stimato il ragazzo. Ieri si aspettava di firmare il prolungamento, ma così non è stato. Il retroscena viene raccontato da La Gazzetta dello Sport: "Del resto proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza: sulla scelta del futuro. Il tecnico punta su Dries e si è battuto col presidente Aurelio De Laurentiis - ieri in tribuna al San Paolo - mediando fra le parti per arrivare al rinnovo. Che poteva essere firmato proprio ieri e fino al pomeriggio il giocatore ha atteso. Ma ancora una volta l’accordo è stato rimandato. Tutti assicurano che quella firma arriverà".