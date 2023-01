Retroscena: Giuntoli aveva già individuato l'erede di Osimhen, poi ha cambiato obiettivo

​​​​​​​Højlund piace tanto a Giuntoli ed è il primo nome come eventuale sostituto di Osimhen

TuttoNapoli.net

Højlund piace tanto a Giuntoli ed è il primo nome come eventuale sostituto di Osimhen. Ma, come scrive Tuttosport, l’obiettivo iniziale di Giuntoli era Benjamin Sesko, 19enne sloveno in forza al Salisburgo, poi si è aperta un’asta su di lui che è stata vinta dal Lipsia per 25 milioni di euro. Per questo il ds del Napoli ha dirottato altrove le proprie attenzioni. In Serie A.