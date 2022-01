Retroscena CdM - Tuanzebe non era la prima scelta: ecco il preferito di Giuntoli

Il Napoli ormai ha chiuso per il difensore che sostituirà Kostas Manolas in rosa: si tratta di Axel Tuanzebe, che arriva in prestito dal Manchester United. Anche se Cristiano Giuntoli avrebbe preferito un altro nome, come rivela il Corriere del Mezzogiorno:

"Tuanzebe non era la prima scelta, al direttore sportivo Giuntoli piaceva tanto Min Jae Kim, difensore sudcoreano del Fenerbahce che, però, non ha accettato il prestito dopo aver investito 3 milioni per prenderlo in estate dal Beijing Gouan".