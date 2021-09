Retroscena CdM - Zanoli ha rifiutato la B e spinto per restare: Spalletti ci ha scommesso

Chissà che stasera non debutti in Europa. Per lui sarebbe un sogno, visto che fin qui non ha giocato neanche in Serie A. Alessandro Zanoli può essere la sorpresa di Luciano Spalletti. E' rimasto al Napoli per sua volontà e non vede l'ora di avere un'opportunità, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il Millennial azzurro, che compirà 21 anni il prossimo 3 ottobre, ha avuto tante richieste anche in serie B, ma lui ha spinto per restare, per respirare la serie A e giocarsi qualche chance. Sognare a questa età è lecito, farsi trovare pronto per la grande occasione è quello che si aspetta Spalletti che ha scommesso su di lui".