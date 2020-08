Retroscena CdS - Allan poteva andare all'Everton già a gennaio: trasferimento ad un passo

Allan poteva raggiungere Ancelotti già a gennaio, quando l'Everton lo aveva richiesto. Allora non se n'è fatto nulla, ora sì. La trattativa è ormai conclusa. Si attende solo l'ok e il brasiliano volerà a Liverpool per le visite mediche. Affare da circa 30 milioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che l'assenza del brasiliano dall'allenamento di ieri è la conferma ulteriore della cessione ormai imminente. Gli avvocati in questo momento sono a lavoro per i contratti. Tutto pronto per l'annuncio ufficiale.