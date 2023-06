Retroscena Cds - De Zerbi era l'allenatore perfetto per il 4-3-3, ma ha rifiutato

Per la panchina del Napoli c'è la fila. Lo garantisce Aurelio De Laurentiis, presidente del club, che è alla ricerca del prossimo allenatore

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la panchina del Napoli c'è la fila. Lo garantisce Aurelio De Laurentiis, presidente del club, che è alla ricerca del prossimo allenatore della squadra Campione d'Italia. Per il diktat imposto dal numero uno degli azzurri di utilizzare il 4-3-3, le quotazioni di Rafa Benitez sono crollate, così come quelle di Antonio Conte e Conceiçao. Mentre Vincenzo Italiano rimane il primo della lista per sistema di gioco e preferenza di ADL, anche se il profilo di Roberto De Zerbi intriga - difficile però credere in un suo ritorno in Italia - così come quello del c.t.