Retroscena CdS - Il Napoli fece una grande offerta per El Shaarawy: cifre e dettagli

Il Napoli si ritroverà davanti El Shaarawy nella partita di oggi contro la Roma, un calciatore che due anni fa De Laurentiis avrebbe voluto fortemente portare in azzurro. Il patron partenopeo arrivò ad offrire ben 22 milioni di euro per il suo cartellino, ma il club rifiutò e non se ne fece di niente. L'attaccante poi partì per la Cina e ora è tornato di nuovo in giallorosso, pronto ad affrontare il derby del Sole da protagonista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.