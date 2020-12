Retroscena CdS - Milik sognava la Juve: ADL ha rifiutato soldi e Romero

Il sogno estivo di Arek Milik era il trasferimento alla Juventus. Questa l'ambizione del bomber polacco che, però, non è riuscito a trasferirsi in bianconero. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che la Juve in estate offrì soldi più il cartellino di Romero, ma il Napoli rifiutò. Ora Milik, ancora fermo e senza squadra, rischia di perdere l'Europeo.