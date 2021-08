Retroscena CdS - Prima che Spalletti lo togliesse dal mercato il Milan aveva chiamato per Ounas

Nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha annunciato la permanenza di Adam Ounas al Napoli: "E' un buon giocatore, resta con noi e ci darà una mano importante". Prima che lo facesse, come riporta il Corriere dello Sport, il Milan aveva chiamato il club azzurro per chiedere informazioni circa l'esterno algerino. Non se ne farà niente, Ounas resta in azzurro: sentendo la considerazione del suo allenatore, ha risolto ogni dubbio.