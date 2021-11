Retroscena CdS - Spalletti pazzo di Politano: all'Inter fu una sua espressa richiesta

Luciano Spalletti e Matteo Politano, dall'Inter al Napoli, pronti per questo Inter-Napoli. E il Corriere dello Sport oggi racconta una retroscena legato agli anni dei due attuali azzurri in nerazzurro: "Spalletti che non smette di credere fermamente in lui, così come fece già ai tempi dell’Inter. Sì, proprio l’imminente avversaria del Napoli, coi due assieme nella stagione 2018-’19 (alla fine fu quarto posto ed ingresso in Champions), a cui Matteo prese parte con indiscusso profitto e la benedizione del tecnico che l'aveva richiesto espressamente (dal Sassuolo)".