Retroscena Cds su Kim: era nel mirino dell'Inter prima di andare su Bremer

Per il momento è uscito dai radar o comunque non è più una priorità, ma fino a due-tre mesi fa, quando l’addio di De Vrij era più possibile rispetto a ora, l’Inter ha pensato a Kim Min-Jae, il sudcoreano che il Napoli sta trattando. Il retroscena è del Corriere dello Sport che svela che alla prima stagione in Europa, gli 007 nerazzurri erano stati impressionati dalla sua personalità: "La trattativa non è mai decollata sia a causa della clausola da venti milioni sia perché il primo rinforzo per la difesa resta Bremer. In via della liberazione e ad Appiano, però, Kim lo conoscono bene".