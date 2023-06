Retroscena Gazzetta - Galtier ha avvertito ADL che si sta liberando dal Psg

L’alternativa a Paulo Sousa è Christophe Galtier. Il contatto con il tecnico attualmente a libro paga del Paris Saint-Germain c’è già stato

L’alternativa a Paulo Sousa è Christophe Galtier. Il contatto con il tecnico attualmente a libro paga del Paris Saint-Germain c’è già stato. La condizione primaria è che l’allenatore si sganci dal club campione di Francia.

Ci sarebbe un accordo vicino per la risoluzione, che prevede 6 milioni di indennizzo per il marsigliese che ha provveduto a informare De Laurentiis. Il marsigliese ha chiesto 5 milioni di euro netti, l’accordo si può chiudere su cifre più basse, così che - considerando in tutti questi casi, Sousa compreso, la possibilità di usufruire degli sconti fiscali del “decreto crescita” - De Laurentiis riuscirebbe a rientrare nel tetto prefissato per ogni suo tesserato che non deve superare i 7 milioni lordi di spesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.