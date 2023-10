Retroscena Gazzetta - Il vero motivo per cui Luis Enrique ha rifiutato Napoli

Fra i primi a essere contattati da De Laurentiis in maggio fu Luis Enrique, sul quale il presidente disse

Fra i primi a essere contattati da De Laurentiis in maggio fu Luis Enrique, sul quale il presidente disse: «Credo abbia in mente la Premier, va ricordato che competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro». In realtà poi lo spagnolo finì al Psg e non era convinto dal progetto che gli aveva esposto il presidente azzurro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.