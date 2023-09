Retroscena Gazzetta: "Per gli arabi ADL era stato irriverente, così gli hanno soffiato Veiga"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del mancato acquisto di Gabri Veiga: "Lo spagnolo sarebbe stato preso anche dopo la decisione di restare in azzurro dell’ex Udinese ed Empoli. Ma a quel punto l’Al Ahli non ha digerito lo smacco del rifiuto e l’atteggiamento ritenuto irriverente di De Laurentiis, che avrebbe incassato 30 milioni da quest’operazione. Così gli arabi hanno sedotto Veiga, quasi strappandogli la penna all’atto della firma col napoli, in uno dei più incredibili colpi di scena di questo mercato".