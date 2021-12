Retroscena Gazzetta - Vecino si aspettava una chiamata dal suo mentore Spalletti per gennaio

Matias Vecino si sta guardando in giro alla ricerca di una nuova soluzione dopo essere finito ai margini dei programmi dell'Inter. Lui sperava in una chiamata del Napoli e dal suo mentore Spalletti ma l'interesse non si è mai concretizzato. Poche conferme arrivano anche sull'interessamento della Roma, che pure avrebbe in Villar una carta da giocarsi per ottenere il cartellino dell'uruguaiano.

Si guarda all'estero.

Il centrocampista non si accontenterà di soluzioni secondarie, ma contrariamente a molti altri giocatori, in caso di addio dall'Italia preferirebbe di gran lunga una esperienza nella Liga rispetto a una chiamata dalla Liga. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.