Retroscena KK - Basic vicino al Napoli un anno fa: sfumò per il Fair Play Finanziario

La redazione di Kiss Kiss Napoli aggiorna la situazione relativa a Basic, classe '96, centrocampista croato del Bordeauax: "Già l'anno scorso gli azzurri volevano acquistarlo. Ci fu un'offerta del Milan che non accontentò le richieste del club francese. Lui sarebbe ben felice di vestire l'azzurro. L'anno scorso non ci fu l'accordo per questioni legate al Fair Play Finanziario".