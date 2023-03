Retroscena KK - Mancini convoca Retegui: il Napoli lo aveva seguito in passato

Mateo Retegui, 23 anni, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors, è stato convocato dal ct Mancini

Mateo Retegui, 23 anni, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors, è stato convocato dal ct Mancini per l'emergenza in attacco. Valter De Maggio, che per Kiss Kiss Napoli ha intervistato proprio il ct della Nazionale, ha svelato che in passato il club azzurro ha seguito il calciatore della Nazionale, ma poi non ha affondato il colpo.