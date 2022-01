Retroscena KKN - Di Lorenzo azzurro per merito di ADL: Ancelotti voleva un altro terzino

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di Kieran Trippier in sede di mercato in virtù del suo passaggio dall'Atletico Madrid al Newcastle per oltre 14 milioni di euro. Oggi Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato un retroscena legato al terzino inglese, che era finito nel mirino del Napoli gli anni scorsi. In particolare, fu Carlo Ancelotti a chiedere al club azzurro di fare un tentativo per Trippier, ma Aurelio De Laurentiis non affondò mai il colpo. Alla fine il Napoli prese Giovanni Di Lorenzo invece del laterale britannico. Non si può di certo dire che gli sia andata male...