Retroscena KKN - Il Napoli aveva bloccato Solbakken: ecco perchè la pista si è raffreddata

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena di mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Il Napoli aveva di fatto bloccato Solbakken in estate, per poi prenderlo a parametro zero. Poi però Zerbin si è messo in mostra dimostrando ottime qualità che hanno colpito il club azzurro e così la pista Solbakken si è decisamente raffreddata anche se non chiusa”.