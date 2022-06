Retroscena KKN - Il Napoli offrì cifra monstre per Bernardeschi: perché l'affare saltò

Al Napoli piace Federico Bernardeschi. Non da oggi, non da ieri, ma da anni. Interessa, nello specifico, ad Aurelio De Laurentiis da una vita.

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Napoli piace Federico Bernardeschi. Non da oggi, non da ieri, ma da anni. Interessa, nello specifico, ad Aurelio De Laurentiis da una vita. Tant'è che, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli cinque stagioni fa era pronto ad offrire 35 milioni per prelevarlo dalla Fiorentina. Poi andò alla Juventus e non se ne fece niente.