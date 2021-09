Retroscena KKN - Richieste da A e B per Zanoli, ma Spalletti ha bloccato la cessione

Aveva richieste da mezza Serie B e anche qualcuna dalla Serie A, ma alla fine Alessandro Zanoli è rimasto al Napoli. Per volontà di Luciano Spalletti. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'allenatore di Certaldo ha chiesto alla società di non dare via il terzino in prestito, bloccandone la cessione, evidentemente perché ha intravisto in lui delle qualità che il tecnico stesso potrà aiutare a mettere in mostra.