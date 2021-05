Retroscena Rai - ADL voleva a tutti i costi Allegri: lunedì il 'no' e la virata su Spalletti

Il Napoli ha provato in tutti i modi a mettere sotto contratto Massimiliano Allegri. L'ha atteso per un po', poi lunedì mattina l'allenatore livornese si è congedato in maniera garbata da Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo l'ha inseguito, ma non è bastato. E così ha virato su Luciano Spalletti, pronto a diventare il prossimo tecnico azzurro. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.