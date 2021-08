Retroscena Rai - Il gol di Petagna con il Genoa è valso 300 mila euro al Napoli

Ieri sera c'era un accordo totale prima di Genoa-Napoli per il prestito gratuito di Andrea Petagna alla Sampdoria. Poi, alla luce del gol realizzato a Marassi, Cristiano Giuntoli stamattina ha ottenuto da Massimo Ferrero 300 mila euro per il prestito oneroso, più 100 mila euro legati a gol e presenze in maglia blucerchiata. La rete decisiva è valsa dunque 300 mila euro per il Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.