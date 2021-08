Retroscena Rai - Non Emerson , il Chelsea ha proposto il prestito di un altro terzino: la risposta del Napoli

Il Chelsea qualche settimana fa, nel corso dei colloqui per Emerson Palmieri, ha proposto Marcos Alonso al Napoli, in prestito, quindi a condizioni accessibili per gli azzurri. Ma la società di Aurelio De Laurentiis ha bocciato l'offerta a causa dell'alto ingaggio dell'ex Fiorentina, che a Londra guadagna quasi 6 milioni di euro. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.