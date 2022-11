Retroscena Repubblica - Rumors su Spalletti-Juventus: la reazione di ADL

Non preoccupano i rumors che vogliono la Juve interessata a Spalletti per la prossima stagione

Non preoccupano i rumors che vogliono la Juve interessata a Spalletti per la prossima stagione. Il quotidiano Repubblica fa sapere che De Laurentiis è pronto a blindarlo esercitando opzione fino al 2024 e comunque già in passato, si legge, il presidente del Napoli ha saputo tenersi stretti i propri collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Dunque avanti ancora insieme con Spalletti.