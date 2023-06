Retroscena Repubblica su Tonali: scoppiato in lacrime quando ha saputo della cessione

Il quotidiano la Repubblica, nella sua versione web, racconta un retroscena riguardante la cessione di Sandro Tonali al Newcastle da parte del Milan.

Il quotidiano la Repubblica, nella sua versione web, racconta un retroscena riguardante la cessione di Sandro Tonali al Newcastle da parte del Milan. Il giocatore, raggiunto dalla notizia mentre era in ritiro con l'Under 21, una volta capito le intenzioni della società sarebbe scoppiato a piangere. La sua idea, soprattutto dopo che Paolo Maldini gli aveva prospettato la strada per diventare bandiera del Milan, era quella di restare ancora a lungo in rossonero.

Una reazione emotiva del momento, visto l'attaccamento alla maglia sempre dimostrato fin da bambino, che comunque sarà certamente stata mitigata dal ricco stipendio che percepirà in Inghilterra, che con i bonus potrà toccare i 10 milioni netti a stagione.