Retroscena Sky - Il Napoli ha pensato di riprendere Zapata dopo la sua esplosione

Duvan Zapata al Napoli non ha mostrato tutto ciò di cui è capace. Era più giovane, più acerbo, ma delle grandi doti cominciavano ad intravedersi. Eppure né con Rafa Benitez né con Maurizio Sarri è riuscito ad imporsi, andando così prima a Udine e poi a Bergamo. E' con l'Atalanta che si è consacrato come uno dei migliori centravanti del campionato e a quel punto il Napoli aveva pensato di riprenderlo, con Carlo Ancelotti in panchina, sbattendo però contro le altissime richieste della Dea. A riportarlo è Sky Sport.