Retroscena Sky - In estate Gattuso ha posto tre condizioni legate ad altrettanti azzurri

In estate, quando si è ragionato circa l'organico per la stagione attuale, Rino Gattuso aveva posto tre condizioni dal punto di vista dei calciatori da confermare: Dries Mertens, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Richiesta soddisfatta. Per quanto riguarda quest'ultimo presto si parlerà anche di rinnovo di contratto. A riportarlo è Sky Sport.