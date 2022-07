Retroscena Sky, Koulibaly alleato del Napoli: può convincere Diallo

Kalidou Koulibaly potrebbe giocare un ruolo importante per la trattativa che può portare Diallo al Napoli.

Kalidou Koulibaly potrebbe giocare un ruolo importante per la trattativa che può portare Diallo al Napoli. Secondo Sky Sport, l'ormai ex difensore del Napoli potrebbe dare sostegno al suo ex club, convincendo il suo connazionale ad accettare l'offerta azzurra. Prima di iniziare la trattativa col Psg, infatti, al Napoli serve l'accordo col difensore senegalse compagno di nazionale di Koulibaly.