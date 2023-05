Retroscena Sky - Kvara, prima della firma agenti si stavano spazientendo. Li ha "calmati" Genny Savastano

Ospite al Salone del Libro di Torino per la presentazione del suo libro, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato

TuttoNapoli.net

Ospite al Salone del Libro di Torino per la presentazione del suo libro, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato: "Il Napoli ha trattato Kvaratskhelia tre anni fa. La trattativa è stata complicata perché nella stesura dei contratti ci sono tante clausola e il Napoli è esigente. Con lo scouting c'era il procuratore in albergo a Roma in attesa del contratto e si stava cominciando a spazientire perché il contratto non arrivava e non si sapeva più come trattenerlo. Ad un certo punto uno degli scouting vede che il procuratore di Kvara è attratto da qualcosa di speciale, ovvero da Salvatore Esposito, l'attore Genny Savastano di Gomorra, serie tv seguitissima in Russia e nei paesi dell'est. Il procuratore resta a bocca aperta avendo visto uno dei suoi idoli.

Micheli si rivolge all'attore e gli chiede di avvicinarsi al procuratore per prendere tempo. Così il problema dei ritardi passa in secondo piano e l'agente di Kvara si fa dieci foto con Salvatore Esposito. Poi la sera finalmente arrivò il contratto".