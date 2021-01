Retroscena Sky - L'Atletico fino a ieri ha provato a convincere Milik a rifiutare l'OM e firmare a zero

Arkadiusz Milik sta per diventare un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia, ma l'epilogo era tutt'altro che scontato fino a ieri. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky Sport, che tramite il suo sito racconta un interessante retroscena: "L’Atletico Madrid fino a ieri sera ha provato a convincere il giocatore con un’offerta migliore sia a lui sia all’agente per farlo firmare a zero. Da febbraio, per l’estate. Anche la Juventus avrebbe voluto, ha insistito, ma niente da fare, ha vinto Milik, che voleva assolutamente tornare a giocare fin da subito. A costo di guadagnare meno. Amen. Perché il campo gli manca troppo e gli Europei alle porte sono un’occasione da non perdere così facilmente”.