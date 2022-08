Retroscena Sky - Meret-Spezia, affare saltato per via di Provedel: il motivo

Lo Spezia ha chiuso l’affare Dragowski. Il portiere polacco è atteso in città tra lunedì e martedì.

Lo Spezia ha chiuso l’affare Dragowski. Il portiere polacco è atteso in città tra lunedì e martedì. Operazione da 2 milioni + 1 di bonus alla Fiorentina e il 50% della futura rivendita. Il trasferimento di Alex Meret allo Spezia è saltato poiché Provedel si era impegnato con la Lazio e non ha preso in considerazione l'ipotesi Napoli: Provedel, infatti, sarebbe finito all'interno dell'operazione Meret, facendo il percorso inverso. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.