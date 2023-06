Retroscena Sky - Un club inglese ha provato a strappare Kim allo United

Intervenuto a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha dichiarato

Intervenuto a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha dichiarato: "Kim domenica sarà allo stadio con tutti i compagni, è squalificato ma sarà presente, per lui forse sarà l'ultima, sta per andare in Premier League per la clausola. Ci ha provato anche il Tottenham, ma il suo futuro sarà al Manchester United".