Retroscena Sky - Un solo club europeo ci ha provato per Insigne: due i problemi alla base

Lorenzo Insigne al Toronto, ormai ci siamo. Il futuro del capitano del Napoli sarà in MLS, l'offerta è stata accettata ed è già arrivata la firma. Ma il numero 24 avrebbe potuto pensare di restare in Europa? Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'unica squadra del Vecchio Continente che aveva davvero pensato all'esterno di Frattamaggiore è stata il Borussia Dortmund. Sono mancati, però, tempi tecnici e le cifre giuste per imbastire l'operazione.